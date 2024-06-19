السيد نصر الله: المعركة في الجبهة اللبنانية تلحق خسائر مادية ومعنوية ونفسية بالعدو

العالم-لبنان

وفي الاحتفال التأبيني تكريمًا للشهيد القائد طالب عبد الله"أبو طالب" اضاف السيد نصر الله: لو كان الذي يجري أمراً عادياً في جبهة الجنوب فلماذا السعي إلى إيقافها ولماذا الصراخ والتهويل والعويل والتهديد؟

واوضح ان العدو يخفي خسائره على جبهة الشمال ولكنه لم يستطع أن يخفي عدد الذين أخلوا المستوطنات، قائلا: منذ بدء طوفان الأقصى هناك ماكينة إعلامية عالمية مهمتها التبخيس بما تقوم به جبهات الإسناد والمقاومة في غزة، مؤكدا ان الاحتلال يخبئ خسائره في جبهة الشمال كي لا يتعرض لمزيد من الضغوط.

وتابع السيد نصر الله: 42 مستعمرة تم إخلاؤها بشكل كامل وهناك مستعمرات تعطلت فيها الحياة.. مشيرا الى ان صورة العدو العسكرية الأمنية الردعية عند شعبه ومجتمعه والعالم تنهار.

واشار السيد نصر الله الى ان الشهيد أبو طالب كان ضمن المجموعة من كوادر حزب الله التي دافعت عن أهالي البوسنة السُنّة والتي مكثت هناك لسنوات. والتحق بصفوف المقاومة من عمر الـ15 عامًا وكان كغيره من القادة مجاهدًا عاديًا وبدأ يتقدّم بشدّة وتقلّد مناصب عدّة وهو في مقتبل العمر.

وقال نصر الله: الشهادة في الفهم الإسلامي اجتباءٌ من الله وفوزٌ عظيم وانتصارٌ حاسم بالنسبة لكل فردٍ ينالها وبيئة المقاومة تملك هذه الثقافة والإيمان والصبر التي بسببها لا تسقط منا راية ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف.

وقال نصر الله: الشهادة ليست هزيمة وليست موتًا وهذه نقطة قوة في جبهات المقاومة وأخطر ما يواجهه العدو أن من يقاتل في هذه الساحات يحمل هذه الثقافة وهذا الفكر والإيمان و أن يملك الإنسان طاقة هائلة من الصبر أمام الحجم الهائل من المصائب هو أمر عظيم وهذا ما نراه من عوائل الشهداء الذين يوقنون بأنّ فقيدهم انتقل إلى الحياة الأبدية.

يتبع...