شاهد.. المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة المطلة

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المزيد والمزيد من الخسائر والحرائق والرعب واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان إلحاقها بكيان الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه ومستوطناته الشمالية

قبل وبعد رسالة ومشاهد الهدهد القوية.

ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على بلدة البرغلية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات جنود الاحتلال وانتشارهم داخل مستوطنة المطلة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع المطلّة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏ وأكد إعلام العدو تضرر البنية التحتية العسكرية في المطلة جراء إطلاق صاروخين مضادين للدروع كاشفا عن وقوع أضرار كبيرة في عدد من المركبات نتيجة غارة لطائرة بدون طيار في المطلة.

وإثر دوي صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في كريات شمونه ومرجليوت في إصبع الجليل وفي شلومي بالجليل الغربي وفي مناطق بالجليل الأعلى أعلنت المقاومة عن قصفها بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌‏(التابع للفرقة 91) في ثكنة كريات شمونة وأعلن مركز الإطفاء الإسرائيلي في الشمال أنه يتعامل مع عدة مواقع اندلعت فيها النيران جراء سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونه كذلك أكد إعلام الاحتلال سقوط صواريخ في المنطقة الصناعية في كريات شمونه.

صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية حذرت من قدرة حزب الله في جمع المعلومات عن القواعد والمنشآت الأمنية وعن تجمعات القوات من أجل مهاجمتها معتبرة أن الجزء الآخر فيستخدم لاحتياجات استراتيجية وأن أي ضرر محتمل لسفينة تابعة للبحرية أو منشأة أمنية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة.

وأقرت قناة 12 العبرية أنه مع تسلل عشرات الطائرات بدون طيار الهجومية وأيضاً في مجال التجميع وعودة الأخيرة سالمة الى لبنان ينجح حزب الله في اختراق الكيان ونظام دفاعه الجوي ملحقا فشلا ذريعا بسلاح الجو الإسرائيلي.