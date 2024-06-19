فرانس برس: أكثر من 570 وفاة أثناء مناسك الحج بمكة

العالم -السعودية

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، توفي أكثر من 323 حاجا مصريا، معظمهم في ظروف تتعلق بالحرارة الشديدة.

وقال دبلوماسي سعودي إن الجميع ماتوا بسبب الحرارة باستثناء واحد أصيب بجروح خطيرة خلال تجمع. وأضاف أن العدد الإجمالي موجود في مستشفى مكة.

وينضم إليهم العشرات من الحجاج الأردنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة لضربة الشمس. وقال مصدر في الرياض إن ما لا يقل عن 60 أردنيا لقوا حتفهم في هذه الظروف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت السلطات في الأردن عن وفاة 41 حاجا فقط بسبب ضربة الشمس.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات السعودية عن إصابة أكثر من 2000 حاج بضربة شمس، لكنها لم تقم بتحديث الرقم منذ يوم الأحد ولم تقدم معلومات رسمية عن الوفيات.