وزير الخارجية اللبناني الأسبق: الغرب ينظر لإيران كدولة لها مبادئها الثابتة

العالم – خاص بالعالم

وخلال حضوره في برنامج "ايران تنتخب 2024" قال الدكتور عدنان منصور إن ايران أمام تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وإن أمام الرئيس القادم مهمة كبيرة لإدارة البلاد في ظل هذه التحديات، مشيرا الى أن العالم يتابع انتخابات دولة لها دور إقليمي وعالمي مرموق ومن هذا المنطلق فإن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تكتسب اهمية ليس فقط للشعب الإيراني بل لشعوب المنطقة والعالم.

وبشأن دور الرئيس الايراني القادم في السياسة الخارجية والبرنامج النووي الايراني قال الدكتور عدنان منصور أن الملف النووي لا يرتبط بالرئيس والحكومة الايرانية القادمة وانما يرتبط بمؤسسات ايران السيادية لأن الملف النووي قاعدة ثابتة لها ارتباط بمصالح إيران الدولة والشعب.

وأضاف أن الغرب ينظر لايران من خلال مواقف عدة ولا ينظر لها من خلال برنامجها النووي أو دورها الاقليمي ودعمها لمحور المقاومة، مشيرا الى أن الغرب ينظر لإيران بدقة كدولة لها مبادئها الثابتة التي لا تتغير، مؤكدا أن ايران لا تتعاطى مع العالم في سبيل التخلي عن سياستها الثابتة.

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