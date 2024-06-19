مسابقة لأفضل مرافعة مقدمة عن الجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

العالم- فلسطين

وتماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية (فلسطين)، أعلنت مؤسسة جامعة الأمة العربية الثقافية عن مسابقة لأفضل مرافعة مقدمة عن الجرائم الصهيونية المرتكبة، والمستمرة على غزة ضمن محكمة العدل الشعبية لأجل غزة "Moot court" بمشاركة جامعات سورية، وعربية، وذلك يوم السبت الموافق 29/6/2024 في قاعة التشريفات – فندق إيبلا – طريق المطار.

علماً أن القضاة المشاركون هم من فقهاء القانون من مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات العربية المرموقة، حيث سيتم تقديم شهادات مشاركة، وجوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، كما سيحصل المشاركون على شهادات حضور تقدم للذين لم يحالفهم الحظ بالفوز.

للتواصل:

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