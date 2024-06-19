الإعلام الحربي اليمني يوزع مشاهد استهداف السفينة TUTOR

العالم - الیمن

وزع الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، مشاهد من استهداف القوات البحرية اليمنية لسفينة توتور TUTOR بزورقين مسلحين في البحر الأحمر وإغراقها، حيث تم استهدف السفينة في الـ12 من يونيو الجاري في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ ، وتمت عميلة الاستهداف لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وتضمنت المشاهد لحظة استهداف الزورق الهجومي الأول للسفينة من الجهة الخلفية محدثا انفجارا كبيرا خلف أضرارا جسيمة في السفينة، كما تضمنت المشاهد لحظة استهداف الزورق الثاني للسفينة من منتصفها محدثا انفجارا كبيرا.

المشاهد أيضاً تضمنت توثيقا للحظة استهداف مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة للسفينة وإصابتها بشكل مباشر.

وأوضحت القوات البحرية اليمنية أن السفينة TUTOR استهدفت بعد اختراق سفينة تابعة لشركتها Evalendar Shipping Co SA لقرار الحظر ودخول ميناء حيفا المحتل، مضية أنه تم إرسال إيميل للشركة وإبلاغها عن اختراق إحدى سفنها المسماة SHIMANAMI STAR لقرار الحظر وتم تحذيرها

وأكدت القوات البحرية أن السفينة TUTOR أغلقت جهاز التعارف الدولي AIS خلال مرورها من البحر الأحمر، مضيفة أنه تم استخدام عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق واستهداف السفينة TUTOR من بينها أسلحة تستخدم للمرة الأولى.

وأهابت القوات البحرية بكافة الشركات الملاحية أخذ تحذيراتنا على محمل الجد وإلا فسوف تتحمل كامل المسؤولية تجاه سلامة السفن والطواقم.

وجددت القوات البحرية اليمنية التأكيد أنها لن نتوانى في استخدام كافة الوسائل والأسلحة البحرية لمساندة الإخوة المجاهدين في غزة في إطار عمليات القوات المسلحة، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن توقف عملياتنا المساندة لغزة وكل اعتداء سوف يُقابل برد أقوى وضربات منكلة بعون الله.