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واشنطن تزعم مقتل مسؤول كبير في داعش بسوريا

واشنطن تزعم مقتل مسؤول كبير في داعش بسوريا
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها قضت على مسؤول كبير بتنظيم "داعش" في سوريا.

العالم - سوریا

زعمت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إنها قضت على أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي المسؤول الكبير بتنظيم "داعش" في غارة جوية شنتها في سوريا.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".

وأشارت في بيانها إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 يونيو 2024.

وادعت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة".

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