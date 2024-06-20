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إيران تدين مصادرة أميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية

إيران تدين مصادرة أميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإجراء الأميركي غير القانوني في مصادرة وبيع أسهم مصفاة سيتغو التي تعود لفنزويلا، مؤكدا على دعم إيران القاطع لفنزويلا حكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقها المشروعة.

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واستنكر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإجراء الأميركي غير القانوني في مصادرة وبيع أسهم مصفاة سيتغو التي تعود ملكيتها لفنزويلا، واعتبره بأنه يتعارض مع القوانين الدولية.

وأضاف كنعاني: إن مقاومة فنزويلا وصمودها الشجاع والواعي في مواجهة الحظر الأميركي الأحادي الجائر، والذي أدى إلى إحباط مخططات البيت الأبيض ضد فنزويلا في الأوساط الدولية، دفع بأميركا إلى الانتقام وسرقة أموال هذا البلد والتي تعود ملكيتها لعامة شعبه.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي على دعم إيران القاطع لفنزويلا حكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقها المشروعة والقانونية.

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