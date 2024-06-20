مسؤولون: معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين

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وذكر المسؤولون إن معظم حجاج دولهم الذين توفاهم الله خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ، هم من الحجاج المخالفين الذين دخلوا للمملكة العربية السعودية بتأشيرة سياحة أو تأشيرة زيارة قبل شهور من بداية مناسك الحج، حيث أقاموا في مكة المكرمة حتى موسم الحج، ثم حجوا بطريقة غير نظامية وبدون تصريح ودون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقل.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية أن معظم الحجاج التونسيين المتوفّين هم من القادمين للمملكة بتأشيرة سياحة أو زيارة أو عمرة، كما أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، أن جميع الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، أي أنهم قدموا للمملكة العربية السعودية بتأشيرات سياحة أو زيارة ودون تصريح حج.

وقد تزامن موسم الحج هذا العام ١٤٤٥هـ مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة، وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، تنقلوا في المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات، مما أدى لتعرضهم لمخاطر الاجهاد الحراري، والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات وعرة وغير مخصصة للمشاة، مما عرض الكثير منهم للوفاة.

هذا وانتهى موسم الحج هذا العام بوفاة أكثر من 577 حاجاً معظمهم بسبب الحرارة الشديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، توفي أكثر من 323 حاجا مصريا، معظمهم في ظروف تتعلق بالحرارة الشديدة.

وقال دبلوماسي سعودي إن الجميع ماتوا بسبب الحرارة باستثناء واحد أصيب بجروح خطيرة خلال تجمع. وأضاف أن العدد الإجمالي موجود في مستشفى مكة.

وينضم إليهم العشرات من الحجاج الأردنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة لضربة الشمس. وقال مصدر في الرياض إن ما لا يقل عن 60 أردنيا لقوا حتفهم في هذه الظروف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت السلطات في الأردن عن وفاة 41 حاجا فقط بسبب ضربة الشمس.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات السعودية عن إصابة أكثر من 2000 حاج بضربة شمس، لكنها لم تقم بتحديث الرقم منذ يوم الأحد ولم تقدم معلومات رسمية عن الوفيات.