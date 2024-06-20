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مواقف الأمين العالم لحزب الله ومسار المواجهة المتواصلة

الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

ما أهمية كلام الأمين العالم لحزب الله عن اقتحام الجليل كأمر يبقى مطروحا في حال تطور المواجهة؟

العالم - مع الحدث

  • ماذا يعني كلام السيد حسن نصر الله بان العدو عليه ان ينتظرنا برا وبحرا وجوا والمقاومة سوف تقاتل بلا ضوابط وقواعد وأسقف؟
  • ماذا عن قوله بان المقاومة طورت اسلحتها وتحتفظ باسلحة أخرى للمقبل من الأيام؟
  • كيف يقرأ الاحتلال ما كشف عنه لجهة امتلاك المقاومة كم كبيرا جدا جدا كما وصفه من المعلومات؟
  • ما أهمية ما قاله عن الضغط من جبهة لبنان والجبهات الأخرى والصمود في غزة وتاثيره في المفاوضات؟
  • هل أيقن الاحتلال أن لا وقف للعمليات من جنوب لبنان قبل اعلان انهاء العدوان على غزة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حسن حردان، الباحث في الشؤون الاسرائيلية فراس ياغي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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