"هدهد" حزب الله والذعر "الإسرائيلي"

العالم – باختصار

الفيديو يتضمن مسحا دقيقة لمناطق بشمال فلسطين المحتلة في حين وصفتة مصادر إسرائيلية بالخطير.

تضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو مواقع إسرائيلية حساسة من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة.

إعتبرت وسائل الإعلام عبرية أن ما ظهر في الفيديو "أكثر إثارة للقلق منذ بداية الحرب".

القناة 14 الإسرائيلية: لقد تركت القدرة التي أظهرها حزب الله فجوة واسعة بين العسكريين والأمنيين.

أشار الفيديو بدقة إلى العديد من الأهداف في خليج حيفا وبعض المواقع العسكرية الحساسة.

الفيديو أظهر القدرة الاستخبارية التي تظهر بنك المعلومات الاستخبارية لحزب الله.

جاء الفيديو في توقيت مهم خاصة لحزب الله في ظل التهديدات الإسرائيلية باجتياح لبنان.

خبراء اعتبروا أن هذا الفيديو رسالة من قبل حزب الله من حيث التوقيت في ظل تزايد الضغوط الدولية.

الفيديو أيضا يحمل رسالة بأن القدرات العسكرية لحزب الله اختلفت عن السابق بشكل كبير.

ومن الرسائل التي يبعثها الحزب من خلال هذا التسجيل المصور أن بنك الأهداف بات واضحا وجاهزا.

الفيديو رسالة عسكرية إلى إسرائيل التي كانت تتغنى بمنظومة الردع والتي تهاوت أمام حزب الله.

الهدهد إثبات لقدرات استطلاع المقاومة دون أن يكون بإمكان الجيش الإسرائيلي ردعها.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: ما يحترق هو ليس الشمال فقط بل الردع الإسرائيلي والشرف الإسرائيلي.

خبراء: ما يحدث منذ معركة طوفان الأقصى يظهر أن نظرية الردع الإسرائيلية لم تعد قائمة.

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