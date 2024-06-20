شاهد.. الاحتلال يفرج عن عدد من المخطوفين في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم فيدير البلح، إن الطيران الإسرائيلي يواصل استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث شن الطيران الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ما ادى إلى استشهاد أحدهم.

وأضاف، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة استشهد على اثرها اثنيين من الفلسطينيين.

وأشار مراسل العالم إلى أن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة تشهد حالة من الفوضى بسبب وجود عددا كبيرا من الاهالي في انتظار ذويهم بعد ما افرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عددا من المخطوفين.

وقال مراسل العالم أن الأسرى المفرج عنهم من قبل جيش الاحتلال تعرضوا لانواع التعذيب بحيث لا يستطيعون التحدث، وآثار التعذيب على أجسامهم.

هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف والتوغل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة موقعا شهداء وجرحى مع دخول العدوان على القطاع يومه الثامن والخمسين بعد المئتين.



وشن طيران ومدفعية الاحتلال عمليات قصف على مدينة غزة وحي الشجاعية شمالا ومناطق الوسط. وأسفرت غارة على تجمع فلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية على شارع صلاح الدين شرقي رفح عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة العشرات.