صدى خطاب السيد نصر الله الأخير في الداخل الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

بعد هدهد حزب الله، جاء خطاب امينه العام السيد حسن نصر الله ليعرض الوقائع على طريقته ويرد على التهديدات الاسرائيلية بأخرى قائلا إن المقاومة لا تحتاج إلى أي دعم في أي مواجهة شاملة مع العدو، وهي ستحارب برا وجوا وبحرا بلا ضوابط ولا قواعد مشددا على أنه ليس هناك مكان في الكيان الاسرائيلي بمنأى عن صواريخ ومسيرات حزب الله.



وقال السيد نصر الله إن على اسرائيل أن تخاف محذرا كيان الاحتلال مما ينتظره مؤكدا أن كل سواحله وبواخره وسفنه ستستهدف، وفيما لفت إلى أن دخول الجليل يبقى احتمالا مطروحا في حال تطور المواجهة كشف أن المقاومة لديها فائض بشري وأسلحة نوعية.



تحذيرات جاءت في وقت لم يمتص الشارع الاسرائيلي بعد صدمة فيديو الهدهد الذي اظهر جزءا صغيرا من قدرات حزب الله واثبت أن التهويل على لبنان بشن حرب لا يعكس حقيقة الوقائع القائمة على الأرض.

وسائل إعلام عبرية قالت إن نصر الله غير متأثر بتهديدات إسرائيل والوسطاء وهو مصمم على الاستمرار بدعم غزة وفيما رأت أن الوعود الفارغة بأن الجيش الاسرائيلي سيتمكن من تدمير حماس وإعادة لبنان إلى العصر الحجري انكشفت الآن، نقلت عن مسؤولين اسرائيليين سابقين قولهم إن الجيش غير مستعد لأي سيناريو في غزة أو لبنان.

ومع ذلك يزعم رئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أن جيشه يمتلك قدرات قوية وأن حزب الله سيواجه تلك القدرات في الوقت المناسب بينما يقول دانييل هاغاري المتحدث باسم هذا الجيش إن كل شيء مطروح للتعامل مع حزب الله وإنه سيتم ضمان أمن الحدود مع لبنان وذلك في تصريحات تتعارض مع ما يشهده الميدان في الشمال جراء عمليات حزب الله.