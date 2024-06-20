فيديو خاص: ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج

العالم - خاص بالعالم

إنتهى موسم حج عام 1445 للهجرة بعد أن أختتم نحو مليوني من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم مع نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

و قد أعلنت هيئة شؤون الحجاج الايرانيين عن تنفيذ سلسلة برامج من التغذية و النقل داخل و خارج المدن وإلى المشاعر المقدسة و ذلك مع مراعاة كافة لوائح السلطات السعودية.



وقال المدير التنفيذي لشؤون الحجاج الإيرانيين غلامرضا رضائي للعالم: "بالنسبة لبعض الخدمات المقدمة للحجاج ، فقد تم تنفيذها بنجاح أكبر مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك نقل إلى المشاعر المقدسة، والذي تم الانتهاء منه بساعات أقل بالنسبة للعام الماضي، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا".



وخلال فترة أداء الحجاج الإيرانيين مناسكهم في المشاعر المقدسة، قدم المركز الطبي الإيراني في مكة المكرمة خدماته في تسعة مراكز في عرفات ومنى على مدار الساعة.



وقال رئيس المركز الطبي للحجاج الإيرانيين في السعودية سيد علي مرعشي للعالم: "تم الانتهاء من مناسك رمي الجمرات بدون أي حوادث وأدى الحجاج أعمالهم بنجاح وذلك على الرغم من حرارة الطقس غير المتوقعة و التي وصلت إلى 50 درجة مئوية . و إجمالي الخدمات التي قدمناها للحجاج في المشاعر المقدسة ،قد بلغ اثنتين و ثلاثين ألف مراجعة".

وبعد انتهاء مناسك الحج يبدأ الحجاج الايرانيون العودة الى ديارهم حيث سيتم نقل خمسين ألف حاج بمئتين و سبع و اثنتين رحلة من المدينة المنورة ،فيما ستكون باقي الرحلات و عددها مئة و خمسون من مطار جدة.