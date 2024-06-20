شاهد.. تصاعد الخلافات بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

الانقسامات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول العدوان على غزة تتصاعد أكثر فأكثر، وفي جديد هذه الخلافات تصريحات المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري التي اثارت الجدل بين جيش الاحتلال ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



وفي أول انتقاد علني للحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الحديث عن تدمير حماس هو مجرد ذر للرماد في عيون الإسرائيليين، معتبرا أنه طالما لم تجد حكومة نتنياهو بديلا لحماس فالحركة ستبقى.

وقال هاغاري: "الاعتقاد أن بالإمكان تدمير حركة حماس وإخفاءها هو ذر للرماد في عيون الإسرائيليين، حماس فكرة وحزب، وأنها مغروسة في قلوب الناس، ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ، هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، فالإخوان المسلمون موجودون في المنطقة.. الجنود يدفعون ثمنا باهظا لكنهم في قيادة الجيش لا يمكن أن يبقوا ساكتين، ومن الصعب الوصول إلى زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار".



تصريحات هاغاري بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو بشدة، ودفعته ووزير حربه يوآف غالانت الى مطالبة مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي بتقديم توضيح بشأن تصريحات هاغاري.



وسرعان ما أصدر جيش الإحتلال توضيحا، حيث قال إن هاغاري في حديثه كان يتطرق إلى تدمير حماس كفكرة وأيديولوجيا، وإن أقواله واضحة جدا.



وردا على تصريحات هاغاري، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر حدد القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية كأحد أهداف الحرب على غزة، وإن الجيش ملتزم بذلك.



بدورها، قالت صحيفة 'هآرتس' إن قيادات أمنية وعسكرية إسرائيلية ومسؤولين انتقدوا في اجتماعات مغلقة عدم وجود إستراتيجية سياسية لإنهاء الحرب بغزة.



وأكدت هارتس أن المسؤولين انتقدوا مطلب إسقاط حكم حماس وتدمير قدراتها الذي جرت صياغته وسط الضغط دون تقديم أهداف واقعية.



كما حذر وزراء إسرائيليون من أن عدم تحديد نتنياهو أهدافا واضحة سيجبر الجيش على التحرك بشكل خطير ومطول في غزة.



على خلفية هذه الخلافات الخطرة، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، المستوى السياسي وحكومة نتنياهو من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة.