"إنهم ينفدون" مانشيت صحيفة معاريف عن أسرى الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن: ما تحدث بها السيدحسن نصرالله كان بمثابة رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي، وسبق هذه الرسائل موضوع الطائرة المسيرة التي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وقامت بنقل صور دقيقة لميناء حيفا ومناطق حساسة جدا في داخل الكيان الإسرائيلي.

وأوضح أنه وفيما يتعلق بخطاب السيد نصرالله عاد الإعلام الإسرائيلي ليتحدث عن أن هناك رسائل وصلت بشكل واضح من السيدحسن نصرالله إلى الكيان الإسرائيلي، وأن أي عدوانا على لبنان أو على جنوب لبنان بالمعنى الذي تخطط له تل أبيب يعني أن الامور ستقلب ليس على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن المعادلة سوف لن تكون معادلة عادية.. بل أن المعركة في الشمال ستتحول في لحظة إلى معركة على مستوى الشرق الأوسط، لاسيما وأن الجمهورية الإسلامية هذه المرة لن تكون بعيدة عن أي عمل عسكري أو تحرك في المنطقة.

وأضاف أن الإعلام الإسرائيلي قال إن هناك معادلات اشتباك قد تغيرت تماما بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية بالرد على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق.

وقال مراسلنا إن الصحافة الإسرائيلية تحدثت اليوم أيضا عن موضوع رئيسي، وهو أن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قد يكون نصفهم أو أكثر قد قتلوا خلال الفترة الماضية، وهذا ما نقلته صحيفة معاريف، نقلا عن وال استريت جورنال التي قالت نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الحكومة الإسرائيلية تكذب بشان الأسرى الإسرائيليين، وأن عدد القتلى من هؤلاء الأسرى يفوق ما أعلن عنه رسميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن أعداد الأسرى الذين يتواجدون في قبضة حماس أقل مما تتحدث عنه تل أبيب، وأن العدد يتناقص بشكل كبير.

وأضاف أن صحيفة معاريف كانت قد وضعت عنوانا كبيرا هو "إنهم ينفدون" بمعنى أن الأسرى الإسرائيليين يتناقصون في قطاع غزة، وإن لم تصل تل أبيب إليهم سوى عن طريق القوة أو عن طريق المفاوضات فهذا يعني أنهم قد يصلوا مرحلة لن يجدوا و لا أسير إسرائيلي واحد في قطاع غزة، في رسالة إلى الشارع الإسرائيلي الذي ما زال يتظاهر بكثرة ضد حكومة بنيامين نتانياهو مطالبا باستعادة الأسرى الإسرائيليين.

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