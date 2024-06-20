حزب الله يستهداف ثكنة زرعيت بعشرات الصواريخ

العالم- لبنان

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 20-06-2024‏

‏13 ذو الحجة 1445 هـ