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حزب الله يستهداف ثكنة زرعيت بعشرات الصواريخ

حزب الله يستهداف ثكنة زرعيت بعشرات الصواريخ
الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على الاغتيال الذي نفذه ‏الكيان الإسرائيلي في بلدة دير كيفا باستهداف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

العالم- لبنان

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 20-06-2024‏
‏13 ذو الحجة 1445 هـ

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