حزب الله يستهداف ثكنة زرعيت بعشرات الصواريخ

العالم- لبنان
وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 20-06-2024
13 ذو الحجة 1445 هـ