القسام تستهدف دبابتي 'ميركافا ' في رفح الفلسطينية

العالم- فلسطين

كما استهدفت كتائب "القسام" دبابتي "ميركافا" تابعتين للجيش الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 258 على قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيدا و85653 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.