القسام لاحقت الصهاينة في شوارع الشابورة وقضت عليهم من مسافة صفر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل محمد أبوعبيد أنه وضمن آخر التطورات في قطاع غزة وفي مدينة رفح دارت اشتباكات عنيفة وضارية حيث المقاومة الفلسطينية تثخن بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة وآليتها المتواجدة في مختلف مناطق مدينة رفح.

وأوضح أن كتائب القسام أعلنت عن استهداف عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشابورة، نتج عن ذلك قتل كل طواقم هذه الآليات، حيث فروا من داخل الآليات بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وهربوا في شوارع المخيم، فيما قامت عناصر كتائب القسام بملاحقتهم والقضاء عليهم من مسافة صفر.

وأوضح أن الكمين المركب كان قد بدأ باستهداف آليتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 تبعتها آليتين أخرى للدعم والتعزيز، حيث قام المقاومون بتفجيرها وقتل طواقمها.

وأضاف أن المجاهدون رصدوا وصول الطائرات المروحية ونزولها في المكان لإجلاء الجرحى والقتلة بصفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه وبالتزامن تواصل القصف المدفعي الكثيف في حي ومخيم الشابورة بعد هذه العملية، وتزامن مع قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية وإطلاق نار من الزوارق البحرية غرب رفح وكذلك شرقا من الطائرات المروحية.

كما أشار إلى استمرار القصف واستهدفات في مدينة غزة وتحديدا في مدينة تل الهوى شرق غزة، وكذلك في حي الشجاعية وشارع المنصورة حيث استشهد عدد من المواطنين، كما أن الطائرات المسيرة تطلق النار تجاه المواطنين المتجولين في الشوارع بالمحافظة الوسطى.

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