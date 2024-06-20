زيادة التبادل الاقتصادي بين ايران وطاجيكستان الى خمسة أضعاف

العالم - ايران

اعلن ذلك محرابيان خلال لقائه وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكستاني دلير جمعة وذلك على هامش اجتماع وزراء الطاقة بالدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد في مدينة ألماتي.

ووجه محرابيان دعوة لوزير الطاقة الطاجيكي لزيارة طهران للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي المياه قائلا ان الاجتماع السابق الذي عقد في دوشنبه كان ناجحا ويجب متابعة نتائجه.

واعرب عن استعداد مؤسسة بحوث الماء الايرانية لنقل خبراتها الى طاجيكستان خاصة في مجال ادارة الثلوج الآلية الى الذوبان.

واضاف ان الشركات الفنية والهندسية الايرانية تملك خبرات وكذلك موارد انسانية خبيرة، قادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للمياه والكهرباء في طاجيكستان.

واشار الى حضور شركة "فراب" الايرانية في طاجيكستان وقال ان هذه الشركة تعد احدى الشركات الناجحة في صادرات الخدمات الفنية والهندسية ونفذت في الاونة الاخرة مشروع "اوما اويا" الضخم في سريلانكا وتم تدشينه.

اما وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكستاني دلير جمعة فقد قدم شرحا عن الاجتماع المهم حول المياه في دوشنه وقال ان ذوبان الثلوج الطبيعية في طاجيكستان كان ضمن المسائل التي اثيرت في الاجتماع.

ودعا الى توسيع العلاقات بين ايران وطاجيكستان.

وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع الخبراء الايرانيين في مجال ادارة الثلوج الطبيعية.

واشار الى ان اكثر من 70 بالمائة من تقدم بعض اقسام سد "راغون" انجزته الشركات الايرانية، مرحبا بمشاركة هذه الشركات في طاجيكستان.