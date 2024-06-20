وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي

العالم - الاحتلال

وقال وزير ما يعرف بالشؤون الدينية في كيان الاحتلال، ميخائيل ملكيئيلي، إن وزارته "المسؤولة عن نظام الدفن تجهز نفسها لسيناريوهات في الشمال".

وأضاف في تصريحات لقناة "14" العبرية، الأربعاء: "لا يمكن قول كل شيء في الأستوديوهات، لكننا نعقد اجتماعات في المكتب للتحضير لأشياء أكبر في الشمال"، في إشارة إلى التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان.

وعندما سُئل الوزير عن ما إذا كانت الوزارة تجهز نفسها لاحتمال حدوث حالات دفن جماعي بسبب حرب محتملة على الجبهة الشمالية، فإنه أجاب بالإيجاب، دون تفاصيل.