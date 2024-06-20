بروجردي للعالم: الشعب الإيراني يتابع وبجدية مسار الانتخابات + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية أشار علاءالدين بروجردي إلى أن: الانتخابات في إيران مقارنة بعدد من الدول المنطقة أمر جدي، لذلك نراها في الفترات المختلفة من الانتخابات الرئاسية قليلون ممن استطاعوا أن يشخصوا أي شخص سيفوز بالانتخابات.

وأضاف: نحن لم نحدد المرشحين على شخصين كما تفعل الولايات المتحدة الأميركية، أو دول أخرى، لذلك أنتم تشاهدون أن ستة مرشحين تقدموا للانتخابات الرئاسية بسلائق وأذواق مختلفة.

وقال: صحيح أنه يقال إن خمسة منهم من الأصوليين وواحد من الإصلاحيين، ولكنهم مختلفون في الأذواق والسلائق في الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية والدولية، ونظرتهم مختلفة عن بعضهم البعض، وهذه ظاهرة جيدة وقيمة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأشار إلى أن: هذا أمر طبيعي لأن المصممين لهذه المنضدات المستديرة للحوار بين المرشحين وضعوا خمسة مناظرات لهؤلاء حيث يبدأوا بالحديث عن مشاريعهم ودعايتهم الانتخابية.. وحركة المناظرةات تشبه تحليق الطائرة حيث تحلق شيئا فشيئا ثم تستوي في السماء ثم تهبط مرة أخرى.

ولفت إلى أن إحصائية لوزاره الطاقة عن حجم استهلاك الكهرباء تشير إلى تصاعد الحجم في مجمل البلاد حيث أن التلفزيونات مفتوحة والناس يتابعون هذا العرس الانتخابي من خلال محطات الإذاعة والتلفزيون، وقال: هذا الشعب الكبير الذي ضحى من أجل هذا الوطن يتابع بكل جديه مسار الانتخابات الرئاسية على قاعدة "يستمعون القول فيتبعون أحسنه".

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