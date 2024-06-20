مسؤول إسرائيلي..هذا الشخص يمكنه بسهولة إسقاط شبكتنا الكهربائية!

العالم- فلسطين المحتلة

وخلال مؤتمر ينظمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في مدينة سديروت (جنوب)، قال غولدشتاين: “نحن في وضع سيئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية”، وفق القناة “12” العبرية (خاصة).

وأضاف: “عندما توليت منصبي وبدأت التحقيق فيما هو التهديد الحقيقي لقطاع الكهرباء، تساءلت: لنفترض أن صاروخًا أصاب قطاع الكهرباء وانقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة، ثلاث ساعات، 24 ساعة أو أكثر”.

وتابع: “ماذا يحدث لإسرائيل في مثل هذه الحالة؟.. خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لا يمكنك العيش في إسرائيل”.

غولدشتاين أوضح: “لن نكون قادرين على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال (لبنان)، بعد 72 ساعة بدون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش هنا. لسنا مستعدين لحرب حقيقية (مع حزب الله)”.

وشدد على أن “الناس لا يفهمون مدى اعتماد حياتنا هنا على الكهرباء.. ونصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء”.

وزاد بأنه “إذا أراد نصر الله إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية، فما عليه إلا أن يرفع سماعة الهاتف إلى المسؤول عن شبكة الكهرباء في بيروت، التي تشبه تماما الشبكة الإسرائيلية”.

واستطرد: “إنه (نصر الله) لا يحتاج حتى إلى تصوير بطائرة بدون طيار، بل يتصل بمهندس كهربائي في السنة الثانية (يقصد خبرته قليلة) ويسأله عن النقاط الأكثر أهمية في إسرائيل. كل شيء موجود على الإنترنت”.

ورأى غولدشتاين أنه “إذا تم تأجيل الحرب (مع حزب الله) لمدة عام أو خمس سنوات أو عقد من الزمن، فإن وضعنا سيكون أفضل”.

ومع كل تصعيد من جانب “حزب الله”، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن حرب شاملة على الحزب من شأنها تدمير لبنان.