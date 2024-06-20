المقاومة الإسلامية في لبنان تدك حصون الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على الاغتيال الذين نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة درغيفا، مستهدفة زرعيت وما حولها.

إعلام الاحتلال تحدث عن رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي، كاشفا عن إصابة منزل في مستوطنة زرعيت قرب الحدود مع لبنان بصاروخ، وعن وقوع أضرار جراء سقوط صاروخ في مستوطنة آفان مناحم في الجليل الغربي.

ودعما لغزة ومقاومتها استهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال داخل موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وأصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت مواقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ورويسات العلم في تلال كفر شوبا المحتلة وموقع الناقورة البحري، وأصابتهم إصابات مباشرة.

العقيد في الاحتياطي لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي كوبي ماروم إعتبر أن حزب الله لم يشغل قدراته كلها من أسراب القطع الجوية غير المأهولة، مؤكدا أنها قادرة على خلق مشكلة للكيان، ليس بالتصوير فحسب بل بمهاجمة مؤسسات في وسط الأراضي المحتلة أيضا.

وقال رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي بالجليل الغربي موشيه دافيدوفيج إن المستوطنين البالغ عددهم من ربع مليون الذين يعيشون في خط المواجهة البالغ 9 كلم لا يعرفون نهارهم من ليلهم.

من جانبه حذر الرئيس التنفيذي للشركات الحكومية المسؤولة عن إدارة شبكة الكهرباء في كيان الاحتلال شاؤول غولدشتاين من أن تدمر المقاومة في لبنان وبسهولة شبكة الكهرباء في الكيان، معتبرا أنه بعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش في الأراضي المحتلة.

هذا وكشف استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن تراجع ثقة الجمهور في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أي نصر في الحرب على الجبهة الشمالية.

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