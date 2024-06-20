عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي

العالم -لبنان
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 20-06-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:20 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- استهداف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا.
2- الساعة 16:00 استهداف موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.