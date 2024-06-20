عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي

العالم -لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 20-06-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالرشاشات الثقيلة وتحقيق إصابات مباشرة.‏

3- الساعة 15:20 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- استهداف ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا.

2- الساعة 16:00 استهداف ‎موقع رأس الناقورة البحري بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.