طهران تستدعي راعي المصالح الكندية وتبلغه احتجاجها الشديد

العالم -إیران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية ، السفير الإيطالي في طهران، المسؤول عن رعاية المصالح الكندية، على خلفية التصرف العدائي للحكومة الكندية في ادراج حرس الثورة الإسلامية فيما يسمى بـ "قائمة الإرهاب".

وخلال هذا الاستدعاء ابلغ مدير عام دائرة شؤون اميركا بالخارجية الايرانية ، السفير الايطالي المسؤول عن رعاية المصالح الكندية احتجاج ايران الشديد على الاجراء غير القانوني والمنتهك للقانون الدولي الذي قامت به الحكومة الكندية ، وحذر من عواقب هذا الإجراء، مؤكدا على حق إيران في اتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات المضادة .

بدوره قال السفير الإيطالي إنه سينقل احتجاج ايران للحكومة الكندية على وجه السرعة.