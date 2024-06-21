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التصدعات الداخلية وإرباك نتنياهو

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

نتنياهو قرر ضم بن غفير الى الهيئة الوزارية الأمنية المصغرة التي حلت مكان مجلس الحرب الذي كان حله تجنبا لطلب بن غفير وسموتريتش الدخول اليه، في تناقض يبرز الارباك الذي يعيشه نتنياهو ما تبقى من حكومته بعد تخلي القريب والعيد عنه وبعد الخلاف الذي بدأ يتصاعد بينه وبين قيادة جيش الاحتلال.

العالم – مع الحدث

أي واقع يعيشه الكيان بعد تصاعد الانقسامات الداخلية؟

كيف ستنعكس على واقع العلاقة بين الجيش والحكومة؟

لماذا ادخل نتنياهو بن غفير للهيئة المصغرة بعد رفضه ضمه لمجلس الحرب؟

وما دوافع بن غفير في اصراره على المشاركة بقرارات الحرب؟

هل تصمد الحكومة مع تصاعد الاحتجاجات في صفوف المعارضة والشارع؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى انضمام بن غفير الى الهيئة المصغرة وارباك نتنياهو في إدارة كيان اللاحتلال الصهيوني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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