التصدعات الداخلية وإرباك نتنياهو

العالم – مع الحدث

أي واقع يعيشه الكيان بعد تصاعد الانقسامات الداخلية؟

كيف ستنعكس على واقع العلاقة بين الجيش والحكومة؟

لماذا ادخل نتنياهو بن غفير للهيئة المصغرة بعد رفضه ضمه لمجلس الحرب؟

وما دوافع بن غفير في اصراره على المشاركة بقرارات الحرب؟

هل تصمد الحكومة مع تصاعد الاحتجاجات في صفوف المعارضة والشارع؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى انضمام بن غفير الى الهيئة المصغرة وارباك نتنياهو في إدارة كيان اللاحتلال الصهيوني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..