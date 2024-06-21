مسؤول عسكري صيني: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع إيران

العالم - ايران

وأضاف اللواء "وو فنغ مينغ"، في اجتماع مع محافظ أصفهان مساء الخميس: زيارتنا إلى أصفهان مشروع مهم للغاية يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال: إن الصين وإيران، اللتين تتمتعان بحضارة قيمة، تربطهما علاقات ودية ومواقف مشتركة مع بعضهما بعضا.

واشار إلى أن الصين وإيران تقارعان الأحادية في العالم معًا، وتابع: في زيارتنا إلى أصفهان، نسعى إلى تنفيذ خريطة الطريق التي رسمها رئيسا الصين وإيران.

وقال: من خلال تعزيز العلاقات العسكرية، يمكننا تحسين علاقاتنا الأخرى أيضًا.

من جانبه قال محافظ أصفهان في هذا الاجتماع: نظرًا لموقعها الاستراتيجي في إيران، يمكن لأصفهان أن تلعب دورًا خاصًا في تعزيز التفاعلات والتبادلات المختلفة التي تلتزم بها إيران.

وتابع سيد رضا مرتضوي: في السنوات الماضية، أقامت الصين، باعتبارها دولة استراتيجية، تفاعلات ثنائية مع إيران، وكانت الخطط المبرمة بين الجانبين لمدة 25 عامًا لنفس الغرض أيضًا.

وأشار محافظ أصفهان إلى القدرات الاقتصادية لهذه المحافظة وأضاف: تعد أصفهان أحد المحاور المهمة في إيران حيث تضم أكثر من 10 آلاف وحدة صناعية.