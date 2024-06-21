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مئات النشطاء بنيويورك يطالبون شركة 'ميرسك' قطع علاقتها بـ'اسرائيل'

مئات النشطاء بنيويورك يطالبون شركة 'ميرسك' قطع علاقتها بـ'اسرائيل'
الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

شارك المئات من النشطاء بمدينة نيويورك في تظاهرة تطالب شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" بقطع علاقتها مع كيان الاحتلال، تحت شعار (MASK OFF MAERSK).

العالم - الاميركيتان

ويرى النشطاء أن الشركة متواطئة في نقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى كيان الاحتلال، ما يجعلها حلقة وصل مهمة في سلسلة توريد الأسلحة، وأن استهداف الشركة سيؤدي بشكل مباشر إلى تعطيل تدفق الأسلحة في سلسلة التوريد المستخدمة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، رفع نشطاء لافتة أمام محطة "غراند سنترال" للفت الانتباه إلى ما تقوم به شركة "ميرسك".

وكان نشطاء وحركات طلابية قد أطلقوا حملة على مستوى الولايات المتحدة من أجل الدعوة لقطع علاقات شركة "ميرسك" مع دولة الاحتلال، رفعت خلالها لافتات على الجسور الرئيسة الرابطة بين الكثير من المدن الأميركية.

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