شاهد.. مراسل العالم يؤكد أن الإحتلال خضع لقوة حماس

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الزميل فارس الصرفندي خلال تغطية قناة العالم حول المستجد في الاراضي الفلسطينية المحتلة أن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي وثق ما تداولته وسائل الاعلام الاسرائيلي بالقول بأنه لا يمكن القضاء على حماس ولكن يمكن الحد من قوتها العسكرية.

وأكد فارس الصرفندي أن المستجد يعيد الى الاذهان أمرين رئيسيين، الأول هو ما قاله نتنياهو سابقا أن أحد أهداف الحرب هو القضاء على حركة حماس بشكل نهائي، والثاني هو أمر الواقع الذي يؤكد أنه لا يمكن القضاء على حركة متجذرة في الشعب الفلسطيني.

وبشأن التوتر بين لبنان وكيان الاحتلال، رصد مراسل العالم ما قالته وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن حزب الله اذا استهدف شبكة الكهرباء في شمال الاراضي المحتلة فإن المستوطنين سيغادرون الشمال خلال 72 ساعة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..