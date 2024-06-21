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شاهد.. مراسل العالم يؤكد أن الإحتلال خضع لقوة حماس

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة االعالم الاخبارية في رام الله الزميل فارس الصرفندي أن وسائل الاعلام الإسرائيلية تقول لنتنياهو أن حركة حماس جزءا فاعلا من الشعب الفلسطيني وإن القضاء عليها يتطلب القضاء أولا على الشعب الفلسطيني، وهذا غير ممكن.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف الزميل فارس الصرفندي خلال تغطية قناة العالم حول المستجد في الاراضي الفلسطينية المحتلة أن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي وثق ما تداولته وسائل الاعلام الاسرائيلي بالقول بأنه لا يمكن القضاء على حماس ولكن يمكن الحد من قوتها العسكرية.

وأكد فارس الصرفندي أن المستجد يعيد الى الاذهان أمرين رئيسيين، الأول هو ما قاله نتنياهو سابقا أن أحد أهداف الحرب هو القضاء على حركة حماس بشكل نهائي، والثاني هو أمر الواقع الذي يؤكد أنه لا يمكن القضاء على حركة متجذرة في الشعب الفلسطيني.

وبشأن التوتر بين لبنان وكيان الاحتلال، رصد مراسل العالم ما قالته وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن حزب الله اذا استهدف شبكة الكهرباء في شمال الاراضي المحتلة فإن المستوطنين سيغادرون الشمال خلال 72 ساعة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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