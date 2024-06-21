تسليح كوريا الشمالية يقلق الأمريكيين

العالم - روسيا

وزعم "ماثيو ميلر" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس انه حسب نوع الأسلحة المقدمة فإن مثل هذه الخطوة قد تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدتها روسيا نفسها.

وأضاف أن امريكا ستواصل العمل مع حلفائها في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، “للرد على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية” حسب تعبيره.

ووقع بوتين يوم الأربعاء خلال زيارة دولة إلى بيونج يانج على اتفاقية شراكة مع الزعيم الكوري الشمالي القوي كيم جونج أون، تتضمن تعهدا بالمساعدة المتبادلة في حالة تعرض أي من البلدين لهجوم.

وأثناء زيارته إلى فيتنام يوم الخميس هدد بوتين بإرسال أسلحة عالية الدقة إلى كوريا الشمالية ردا على شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وقال بوتين ان روسيا أبرمت اتفاق شراكة استراتيجية مع كوريا الشمالية لتحل محل الاتفاق السابق بين موسكو وبونغ يانغ لعام 1962، مشيرا الى أنه "لا شيء جديد في الاتفاق"، رغم النقاط التي قد تبدو حادة في الظروف الراهنة. وقعت كوريا الشمالية اتفاقات مماثلة مع دول أخرى.

واضاف بوتين: تعول موسكو على أن تكون اتفاقاتها مع بيونغ يانغ "رادعا إلى حد ما" وأن تمنع تفاقم الأزمة الكورية إلى "مرحلة ساخنة ما".

وأكد الرئيس الروسي: بما أن الدول التي تزود نظام كييف بالأسلحة لا تتحمل المسؤولية عن طبيعة استخدامها في المستقبل، تحتفظ موسكو بحق توريد الأسلحة إلى مناطق أخرى من العالم "ومع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات مع كوريا الديمقراطية، فهذا أيضا غير مستبعد".