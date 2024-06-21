'اسرائيل'ترتكب 3 مجازر جديدة والفلسطينييون يتناولون وجبة كل 3 أيام

العالم - فلسطين

نسف للمباني، عشرات الشهداء والجرحى، عودة شبح المجاعة، الافراج عن أسير لا يفقه من الأمر شيئاً، هي نبذة عن مآسي قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو تسعة أشهر.

جيش الاحتلال ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في القطاع خلّفت عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال وما زال العديد تحت ركام المنازل.

في جنوب القطاع نسفت قوات الاحتلال مبان سكنيةً بالحي السعودي غربي مدينة رفح، وشنت قصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف منازل المدنيين في المنطقة نفسها. وفي خانيونس استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات اسرائيلية على مناطق متفرقة في المدينة.

ورفح بؤرة خيام النازحين قال رئيس بلديتها أحمد الصوفي إنّ المدينة بأكملها تعيش كارثةً إنسانية والناس يموتون في خيامهم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، ولا يوجد فيها أي مستشفى أو مركز صحي يقدّم خدمة طبية في المدينة حالياً.

أما في وسط القطاع فنسف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية في منطقتي المغراقة والزهراء، فيما شن قصفاً مدفعياً عنيفاً على مخيم النصيرات.

ومن الوسط إلى الشمال حيث نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وحي النصر غربها.

وحسب وكالة الأونروا فإنّ هناك مخيمات للاجئين الفلسطينيين في غزة سحقت تماماً عبر طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال أشهر العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

أما عن شبح المجاعة في القطاع؛ فقال الهلال الإحمر الفلسطيني إنّ آلاف الأشخاص مهدّدون بالمجاعة في شمالي القطاع وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عدداً من الأسر في جنوب القطاع تتناول وجبةً واحدة كل يومين أو ثلاثة.

وفي آخر فصول وحشية جيش الاحتلال، أفرج عن أسير فلسطيني في القطاع وهو في حالة مزرية، جاحظ العينين مشتّت التركيز، وآثار التعذيب تبدو واضحةً على جسمه.

وعن حصيلة الاعتقالات فقد بلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين خلال العدوان تسعة آلاف معتقل منهم ثلاثمئة إمراة وستمئة وخمسة وثلاثون طفلاً وثمانون صحفياً.