حزب الله يستطيع ان يجعل 'اسرائيل' منطقة غيرقابلة للعيش في 72 ساعة

العالم - الاحتلال

اي حرب شاملة مع لبنان لن تكون كما يتخيلها الكيان الاسرائيلي وداعموه ولن تشبه أي معركة سبق أن خاضها مع المقاومة، واقع يؤكده حزب الله بشكل علني وبات يشكل قلقاً داخل كيان الاحتلال في وقت يقرع قادته السياسيون والعسكريون طبول الحرب مع لبنان.

خطوة إن نفذها الجيش الاسرائيلي فستكون بمثابة انتحار جماعي هكذا يقول مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك مضيفاً أن هذا الجيش صغير الحجم وهو غير قادر على الفوز في ساحة واحدة ناهيك عن ست ساحات في آن واحد.

اقرأ ايضاً.. غانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال أمام "حزب الله

التحذيرات ذهبت الى ابعد من ذلك. اكاديمي في جامعة حيفا المحتلة قال إن ثلث المنازل في المدينة سوف تسوى بالأرض في أي حرب مع حزب الله وآلاف الصواريخ لن تترك الكثير من حيفا. فيما حذر الرئيس التنفيذي لشركة شبكة الكهرباء في كيان الاحتلال من أن تدمر المقاومة وبسهولة شبكة الكهرباء في الأراضي المحتلة الامر الذي ادى الى ازدياد الطلب على المولدات الكهربائية المنزلية بشكل هيستيري خلال الساعات الماضية وفق وسائل اعلام محلية.

وقال رئيش شرکة "نوغا" لإدارة أنظمة الکهرباء في الکيان الاسرائيلي، شاؤول غولدشتاين:"لنفترض أنّ شبكة الكهرباء ضربت عندنا وحدثت اعطال في منطقة معينة ما الذي سيحصل؟ بعد مضي اثنتين وسبعين ساعة لن يكون ممكناً العيش في اسرائيل. وضعنا سيئ، نحن غير جاهزين لحرب حقيقية. اذا اراد نصرالله أن يستهدف شبكتنا فلا حاجة لأن يتصل بنا فقط يتصل بشبكة الكهرباء".

وبعد ايام على نشر حزب الله فيديو الهدهد لم يكف الاعلام العبري عن الحديث عن تعاظم قدرات حزب الله خاصةً مسيراته. صحيفة هآرتس قالت إنّ الحزب أصبح جيشاً ذكياً يتمتّع بقدرات دقيقة على جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم على نحو يهدد الجيش والبنى التحتية الحيوية الاسرائيلية.

وفي ظل التصعيد القائم تبذل واشنطن مساعي لعدم توسع الحرب. وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد مع حزب الله والتوصل إلى حل دبلوماسي مع لبنان. فيما افادت مصادر مصرية باتصالات بين القاهرة وواشنطن بهذا الخصوص واضافت أن الجانب المصري دعا الاميركيين إلى التعامل بجدية مع تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

إقرأ ايضاً.. بلينكن يحذر مسؤولين "اسرائيليين" من تصعيد مع حزب الله