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وزير لبناني أسبق: إيران مستقلة في سياساتها الإقليمية والدولية

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية اللبناني الاسبق الدكتور عدنان منصور إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنعزل عن محيطها الاقليمي ولم تنعزل عن العالم أيضا، مشيرا الى أن أي شخصية تتولى رئاسة الجمهورية في ايران سوف تتلقى دعوة من كافة دول العالم لتعزيز العلاقات.

العالم – خاص بالعالم

وخلال حضوره في برنامج "إيران تنتخب" أضاف الدكتور عدنان منصور أن المشكلة تكمن في أن بعض الدول تريد أن تمارس الهيمنة والسيطرة على القرار الإيراني، كما تريد أن تصادر القرار السياسي الايراني فيما يتعلق بالاحداث التي تجري حول العالم.

وأضاف الوزير اللبناني أنه على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة تريد أن يكون لإيران موقف داعم لها في أوكرانيا وهذا الامر لا يمكن أن تقبل به إيران.

وأضاف أن الغرب كذلك يريد أن تكون لايران علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" وهذا ما ترفضه إيران لأنها لا تريد أن تتخلى عن مبادئها.

وأكد الدكتور عدنان منصور أن هناك ثوابت في السياسة الخارجية الايرانية تجعلها دائما مستقلة في سياساتها الإقليمية والدولية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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