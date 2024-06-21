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أخر مواقف المرشحين الايرانيين للانتخابات الرئاسية في الـ24 ساعة الماضية

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت المناظرة الثانية للمرشحين الـ6 للانتخابات الرئاسية في ايران، تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الايراني.

العالم - ايران تنتخب

ورصدت قناة العالم أخر مواقف المرشحين الـ6 خلال الـ24 الماضية كالتالي:

مسعود بزشكيان:

  • المشكلة تكمن في عدم تطبيق السياسات العامة.
  • سأنادي بحقوق المحرومين سواء كنت رئيساً أو نائباً برلمانياً، انا أؤمن بقدرات الشعب الايراني.

مصطفی بورمحمدي:

  • توفير الخدمات والعدالة قضية أساسية لجميع الحكومات.
  • ضرورة توزيع الإعانات الحكومية بشكل عادل.
  • إتاحة وصول الخدمات المناسبة للجميع.

سعيد جليلي:

  • واجب الحكومة هو توزيع الثروات بشكل مناسب وعادل.
  • البلاد أمام انتخاب مهم اليوم.
  • كل مواطن ايراني له دور مهم لتحقيق قفزة في البلاد.

علي رضا زاكاني:

  • المشكلة تكمن في عدم توزيع الثروات بشكل صحيح.
  • أقوی وزير في الحكومة هو وزير التربية والتعليم.
  • ضرورة حل المشاكل المعيشية للمعلمين والمتقاعدين.

امير حسين قاضي زاده:

  • ضرورة معالجة جذور الفقر.
  • أهمية تطوير فرص العمل وتحسين وضع المعاشات.
  • رفع اجور النخب العملية ومنع هجرتهم الی خارج البلاد.

محمد باقر قاليباف:

  • مراعاة العدالة وتوفير حياة كريمة للمواطن الإيراني.
  • زيادة أجور أصحاب الدخل الثابت وفقاً لمعدل التضخم.
  • اعتماد العقلانية سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية.

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