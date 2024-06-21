أخر مواقف المرشحين الايرانيين للانتخابات الرئاسية في الـ24 ساعة الماضية

العالم - ايران تنتخب
ورصدت قناة العالم أخر مواقف المرشحين الـ6 خلال الـ24 الماضية كالتالي:
مسعود بزشكيان:
- المشكلة تكمن في عدم تطبيق السياسات العامة.
- سأنادي بحقوق المحرومين سواء كنت رئيساً أو نائباً برلمانياً، انا أؤمن بقدرات الشعب الايراني.
مصطفی بورمحمدي:
- توفير الخدمات والعدالة قضية أساسية لجميع الحكومات.
- ضرورة توزيع الإعانات الحكومية بشكل عادل.
- إتاحة وصول الخدمات المناسبة للجميع.
سعيد جليلي:
- واجب الحكومة هو توزيع الثروات بشكل مناسب وعادل.
- البلاد أمام انتخاب مهم اليوم.
- كل مواطن ايراني له دور مهم لتحقيق قفزة في البلاد.
علي رضا زاكاني:
- المشكلة تكمن في عدم توزيع الثروات بشكل صحيح.
- أقوی وزير في الحكومة هو وزير التربية والتعليم.
- ضرورة حل المشاكل المعيشية للمعلمين والمتقاعدين.
امير حسين قاضي زاده:
- ضرورة معالجة جذور الفقر.
- أهمية تطوير فرص العمل وتحسين وضع المعاشات.
- رفع اجور النخب العملية ومنع هجرتهم الی خارج البلاد.
محمد باقر قاليباف:
- مراعاة العدالة وتوفير حياة كريمة للمواطن الإيراني.
- زيادة أجور أصحاب الدخل الثابت وفقاً لمعدل التضخم.
- اعتماد العقلانية سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية.