ثلاثة شهداء في جريمة اغتيال صهيونية في مدينة قلقيلية

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب شبكة فلسطين الاخبارية فقد قامت وحدات خاصة من جيش الاحتلال باخراج جثامين شهداء فلسطينيين تم استهدافهم وسط المدينة بوابل من رصاص الوحدات الخاصة.

وقال مواطنون ان قوات خاصة قامت باطلاق النار بكثافة اتجاه جيب ابيض حيث اعدم من فيه في عملية اغتيال واضحة المعالم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد أن استولت على المركبة واختطفت الشابين المصابين من داخلها، دون معرفة طبيعة إصابتهما.

وأضافت المصادر بأن مواطنين كانا متواجدين في المكان أصيبا بجروح طفيفة.

وفرض جيش الاحتلال طوقًا أمنيًا شاملًا على منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية حيث تم منع سيارات الاسعاف الوصول الى الموقع.

وعقب تنفيذ عملية الاغتيال دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة الى وسط المدينة.

الإعلام العبري تحدث عن اغتيال 3 شبان إثر إطلاق قوات خاصة إسرائيلية النار على مركبة في المكان.

من جهتها قالت القناة 14 العبرية ان قوات من الوحدة 33 التابعة للشرطة اغتالت مجموعة من حركة الجهاد في قلقيلية كانوا يستقلون سيارة وخططا لتنفيذ هجوم.

وقام جيش الاحتلال بمصادرة المركبة التي كان الشبان يستقلونها حيث قامت سيارات عسكرية بسحبها الى جانب احتجاز جثامين الشبان الذين اطلقت النار عليهم.