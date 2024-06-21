أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم - خاص بالعالم

وقال الموسوي في حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية خلال برنامج إيران تنتخب، إن الرئيس الإيراني المنتخب لديه مسؤولية كبيرة من حيث المصالح والاتفاقيات مع المجتمع الدولي والأمور الخارجية خصوصا الاقليمية.

وأضاف، أن إيران لها دورا مهما في سياستها الخارجية المستقلة وهي دولة كبيرة لها ثقلها في ما بين الدول مكانتها في المجتمع الدولي. لذا هذه الدولة تحتاج إلى رئيس قوى جدا من حيث السياسة الخارجية والداخلية.



وأشار الاستاذ الجامعي إلى أن الكثير من الدول لا تريد النجاح لإيران في سياستها الخارجية والداخلية، مؤكدا الشعب الإيراني يجب أن تكون له وقفة قوية من خلال الإدلاء بصوته والحضور الكافي والوافي في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والاختيار الصحيح للرئيس القادم، لأن كلما كثرت المشاركة خابت ظنون الاعداء.