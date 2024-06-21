العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"RT" ، قال غوتيريش للصحافيين"لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".

وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي قد أبلغت سكان المناطق الشمالية مع الحدود اللبنانية بأن فترة إخلائهم ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إثر استمرار هجمات "حزب الله".

وفي الأسابيع الأخيرة كثف "حزب الله" من هجماته على البلدات الحدودية شمال فلسطين المحتلة ، فيما يستعد السكان "القلائل المتبقين" في المنطقة لحرب وشيكة مع حزب الله، بهدف "إبعاده عن الحدود والقضاء على قدرته على تهديد الكيان الإسرائيلي أو تقليصها على الأقل مؤقتا".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل"إسرائيل"و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود. والأسبوع الماضي، أطلق حزب الله "أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة"خلال الأشهر الثمانية من تبادل إطلاق النار بالتزامن مع الحرب في غزة.

وقامت حكومة الكيان الإسرائيلي بإجلاء عشرات آلاف المستوطنين من منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان تاركين وراءهم مناطق مهجورة من قرى ومزارع معرضة للقصف بشكل شبه يومي.

ولم يبق في شمال الكيان الاسرائيلي سوى عدد قليل من السكان يعيشون وسط تبادل إطلاق النار.