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'اليوم الأسود'يثير انتقادات حادة لأداء جيش الإحتلال في حرب غزة

'اليوم الأسود'يثير انتقادات حادة لأداء جيش الإحتلال في حرب غزة
الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أثار “يوم غزة الأسود” انتقادات غاضبة داخل كيان الإحتلال على أداء جيشه أثناء العدوان على قطاع غزة، وذلك قبل أن يحل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مجلس الحرب الوزاري.

العالم فلسطين المحتلة

وحسب موقع"الجزيرة الاخبارية"، في الوقت الذي ينعى فيه بعض "المطبعين" العرب مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة، كان جيش الإحتلال يلملم في اليوم الأسود جثث 12 من جنوده قتلوا في رفح خلال 24 ساعة، 8 منهم قتلوا داخل مركبة النمر التي تهاوت أمام قذيفة الياسين 105.

وبحسب اللواء في جيش الاحتياط الإسرائيلي اسحاق بريك فإن ما حدث في رفح لجيش الاحتلال "عار علينا، فنحن لا نقاتل بشكل فعلي بل هم (المقاومة) يفخخون الطرقات ونحن نقاتل".

بينما حذر لواء آخر من أن الحرب تنتقل إلى أخطر مراحلها، منبها إلى أن "إسرائيل" تغرق في حرب استنزاف وتنزلق ببطء نحو فقدان المبادرة.

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