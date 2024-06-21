هلاك ابن أحد أبرز الرياضيين الإسرائيليين بمعارك غزة.. من هو؟

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة"معا"الفلسطينية، القتيلان هما عمر سمادجا وسعديا يعقوب، وكلاهما من الكتيبة 9203 التابعة للواء ألسكندروني.

وعمر سمادجا (25 عاما) ابن أورين سمادجا، الفائز بميدالية برونزية في الجودو لـ"إسرائيل"في أولمبياد 1992 التي استضافتها برشلونة، وفضية بطولة العالم عام 1995 في اليابان.

ويعد سمادجا أحد أبرز الرياضيين في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنه أول رجل يحصل على ميدالية أولمبية، والثاني بعد لاعبة الجودو يائيل أراد التي فازت بفضية في نسخة الأولمبياد ذاتها، قبله بيوم واحد.

كما أن "سمادجا" أول إسرائيلي يفوز بميدالية أولمبية لاعبا ومدربا.