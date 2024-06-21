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حزب الله يستهدف موقع الاحتلال بسرب مسيرات

حزب الله يستهدف موقع الاحتلال بسرب مسيرات
الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الجمعة، أنّها استهدفت مواقع وثكنات وتجمعات إسرائيلية عدّة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

العالم - لبنان

وقالت المقاومة إنّها استهدفت موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكذلك، في إطار دعمها لقطاع غزة، استهدفت المقاومة موقعي "الرمثا"، في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"رويسة القرن" في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة، استهدافها "بدقّة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي، في موقع رأس الناقورة" البحري، من خلال هجومٍ جويٍ جرى باستخدام سرب من المُسيّرات الانقضاضية، الأمر الذي أدّى إلى إيقاع إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ صفّارات الإنذار دوّت مرتين في مستوطنتي "شاعل" و"كيلع" في شمالي الجولان بسبب اختراق طائرة مُسيرة.

وكذلك، أوضح الإعلام العبري أنّ 3 صواريخ مُضادة للدروع أصابت موقع "رأس الناقورة" العسكري، دون إطلاق صفّارات الإنذار.

وأضاف أنّ "صفّارات الإنذار دوّي في ادميت وجورين وأيالون وحانيتا ويعرا وعرب العرامشة في الشمال خشية تسلل طائرة مُسيّرة".

وأشار الإعلام العبري إلى إحصاءٍ كشف أنّ 56% من سكان "كريات شمونة" عند الحدود مع لبنان، قد لا يعودون إلى مستوطناتهم.

وأمس، استهدفت المقاومة العديد من مواقع وثكنات الاحتلال وهي: ثكنة زرعيت، موقع الناقورة البحري، السماقة، رويسات العلم، زبدين.

واليوم، أكّدت وسائل إعلام عبرية ارتفاع الطلب على مولدات الكهرباء المنزلية في الشمال، بشكلٍ كبير، بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" إدارة أنظمة الكهرباء في الكيان الإسرائيلي، شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء (في حال توسع الحرب)، من المستحيل العيش في "إسرائيل"".

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