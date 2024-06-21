شاهد.. مسيّرة لحزب الله تطيح بالمنظومة الإسرائيلية لإسقاط المسيّرات!!

العالم - لبنان

وأشار حزب الله، إلى أن المنظومة، وهي جهاز رادار لإسقاط المسيرات، يطلق عليه اسم "درون دوم" أي قبة المسيرات، وجرى ضربه في موقع المطلة على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وتظهر اللقطات مسيرة حزب الله، وهي تحلق باتجاه الموقع، قبل أن تعدل مسارها وتنقض بسرعة كبيرة على المنظومة المكونة من شكل راداري، وتنفجر فيه بصورة مباشرة.

وبالعودة إلى تفاصيل المنظومة، فهي من إنتاج شركة "رفائيل" الإسرائيلية، وهي مصممة لتوفير دفاع جوي ضد الطائرات المسيرة، عبر تفعيل جهاز تشويش وإسقاطها.

وتقول الشركة؛ إن جهاز الإسقاط يتكون من قاذف ليزر يلاحق الهدف، وفي غضون ثوان قليلة من التتبع يتم تدميره وإسقاطه.

وبدا واضحا في المقطع المصور لحزب الله، أن المنظومة الإسرائيلية فشلت في التصدي للمسيرة، التي أصابتها بصورة مباشرة وانفجرت فيها بشكل واضح.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم؛ إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من إمكانية تغلب حزب الله على القبة الحديدية لجيش الاحتلال.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة؛ إن المسؤولين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله، يمكن للحزب أن يطغى على الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي، القبة الحديدية، الذي تم التباهي به كثيرا.

وبينت الشبكة أن المخاوف تلك التي لدى المسؤولين الأمريكيين نقلها لهم الكيان الإسرائيلي أيضا، حيث قد تكون القبة الحديدية عرضة للترسانة الضخمة لحزب الله من الصواريخ والطائرات دون طيار.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة أنهم يخططون لنقل الموارد من جنوب غزة إلى شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله، بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون للشبكة.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "نقدر أن بعض بطاريات القبة الحديدية على الأقل سوف تُثقَب".

بدوره، ذكر مسؤول "إسرائيلي" أن احتمالية حدوث ذلك، ستكون أكبر إذا نفذ حزب الله هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة، وهو ما قد يشكل تحديا للمنظومة في التصدي له.

كما أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم يعتقدون أن القبة الحديدية قد تكون عرضة للخطر، خاصة في شمال الكيان الإسرائيلي، وقد فوجئوا بمدى تعقيد ضربات "حزب الله" حتى الآن، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان لـ"سي إن إن".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع تأكيده أن "مصدر القلق الرئيسي هو استخدام حزب الله لعدد كبير من الذخائر والصواريخ الموجهة بدقة".