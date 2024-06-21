القسام للاحتلال: 'شظايا الهاون لكم بالمرصاد' +فيديو

العالم - فلسطين

ونشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" فيديو يوثق العملية وأكدت مقتل جنديين إسرائيليين اثنين.

وظهر في الفيديو حمل عنوان "شظايا الهاون لكم بالمرصاد" رصد حركة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم رصد تموضع تلك القوات وقام مقاتلو "القسام" بتجهيز ونصب مدافع الهاون وتثبيت كاميرا رقمية لتوثيق عملية الاستهداف.

بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية تفاصيل عملية قصف محور نتساريم، وقالت إن المقاومة اكتشفت وحدة لواء ألكسندروني، التي كانت تتحرك سيرا على الأقدام بعد ظهر أمس الخميس، وقصفت القوة بـ5 قذائف هاون.

وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الجنود الإسرائيليين الوقت الكافي للاحتماء في الفضاء المفتوح وأصيبوا بانفجار قذائف هاون بالقرب منهم.

وبشأن الخسائر، قالت إن الضابطين سعدية يعقوب درعي وعمر سامادجا قتلا على الفور، وأصيب 8 جنود، حالة 3 منهم خطيرة.

ولفتت إلى أن عملية إنقاذ المصابين تعقدت عندما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المنطقة التي أطلق الفلسطينيون القذائف منها، في حين قدمت الفرق الطبية التابعة للجيش الإسعافات الأولية السريعة وأجلت المصابين بمساعدة طائرة مروحية إلى المستشفيات .