شاهد.. ألف ضحية حر بين الحجاج: أكثر من نصفهم بلا تصاريح

العالم - خاص بالعالم

أكثر من الف شخص ..بلغ عدد حالات الوفاة في صفوف الحجاج هذا العام وأكثر من نصف الضحايا كانوا من دون تصاريح للحج..أما الأسباب فتضيع بين الإنهاك والحر الشديد ومحدودية الحصص والتصاريح لكل دولة وارتفاع تكاليف الحجوزات لهذه الفريضة والأهم حرمان غير المسجلين من الوصول إلى الأماكن المكيفة وأماكن الاستراحة التي تقي من حرارة الشمس فضلا عن وعود بعض شركات السياحة والسفر الزائفة.



العدد الأكبر من الضحايا كان من نصيب الجهورية المصرية وكشف مصدر مصري مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس أن أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين تجاوزت الـ700 حالة وفاة، فيما تجاوزت أعداد المفقودين والذين لم يعرف مصيرهم بعد الـ600 حاج. وفيما أعلنت السلطات السعودية أنها أبعدت مئات آلاف الحجاج غير المسجلين عن مكة لكن يبدو أن عددا كبيرا من غير المصرح لهم شاركوا في المناسك في ظروف صعبة.

وقال دبلوماسي عربي إن الناس واجهت صعوبات بسبب المطاردات قبل يوم عرفة وكانت قواهم قد أنهكت معتبرا أن الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا العدد من الحجاج المصريين هي الحر والأمراض المزمنة وعدم تلقي الرعاية الصحية في موعدها ومضاعفات الضغط وغيبوبة السكري وهبوط الدورة الدموية جراء الحر والاجهاد.

وفيما أعلنت مصر عن تشكيل خلية أزمة وأن الشركات التي سهلت سفر الحجاج غير المسجلين ستخضع للتحقيق والعقاب اعتبر البعض أنه لو أوقفت السعودية تأشيرات الزيارة قبل ثلاثة أشهر من الحج لما حدثت هذه القضية، معتبرين بأن اللجوء لهذه الطريقة هو محاولة للتخفيف من الكلفة العالية. يذكر أن الحج النظامي يكلف في بعض الدول أكثر من اربعة الاف وخمسمئة دولار مقارنة بحوالي الف وستمئة وخمسين للحج غير النظامي.



ويتأثر الحج وهو أحد أركان الإسلام الخمسة بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0,4 درجة مئوية في كل عقد. وشارك هذا العام نحو مليون وثمانمئة الف حاج، منهم مليون و600 الف من الخارج، بحسب السلطات السعودية.