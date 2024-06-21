فيديو خاص: قصف اسرائيلي اثناء مراسم تشييع أحد شهداء حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان الغارة كانت عنيفة جدا وسمع دوي الانفجار الناجم عنها في ارجاء منطقة الحدود حتى النبطية.

واضاف: قبل ذلك كانت طائرات الاحتلال قد أغارت على الوزاني، فيما طال القصف العنيف طول الجبهة الممتدة من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي وخاصة على القرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة من شيحين الى طيرحرفا وعيتا الشعب و يارون التي شهدت مراسم تشييع.

واوضح مراسل قناة العالم: اثناء مراسم التشييع كان هناك قصف مدفعي على اطراف البلدة، في مسعى لإرهاب الناس وثنيهم عن المشاركة في هذه المراسم التي كانت تقام لأحد شهداء المقاومة على طريق القدس.

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