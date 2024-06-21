شاهد.. الاحتلال يصدر قرارات جماعية بحق المقدسيين

العالم - خاص بالعالم

شرعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بفرض قيود شديدة على دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك حالت دون تمكن عشرات الالاف من أداء الصلاة بداخلة وتمركز المئات من عناصر الشرطة عند المداخل الرئيسية للمسجد وبداخل باحاته الطاهرة.



وأدى الالاف من المصلين الذين تمكنوا من الوصول للمسجد الاقصى المبارك صلاة الغائب على ارواح شهداء فلسطين وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال التي أصدرت مؤخرا مئات من قرارات الإبعاد بحق المرابطين ومصلين مقدسيين وفلسطيني الداخل لمنعهم من الوصول للبلدة القديمة تنفيذًا لقرار وزير الامن الداخلي بن غفير الهادف لإفراغ المسجد الاقصى لصالح المستوطنين.



وكانت فعاليات وطنية واسلامية في القدس المحتلة دعت لإغلاق المساجد الصغيرة بالقدس المحتلة في موعد صلاة الجمعة والتوجه الى المسجد الاقصى المبارك.



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