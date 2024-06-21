شاهد.. الأردنيون يعلنون عن دعمهم المطلق لمحور المقاومة

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تأكيداً على الدعم الشعبي الأردني المستمر للغزيين في معركة طوفان الأقصى التي تدخل شهرها التاسع انطلقت في العاصمة الأردنية عمان مظاهرة حاشدة تحت عنوان مستمرون لدعم المقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهيونى الأمريكي.

الأردنيون اعلنوا عن دعمهم المطلق للعمليات النوعية التي يقوم بها لحزب الله ضد القواعد العسكرية والمستوطنات التابعة للاحتلال الاسرائيلي شمال الأراضي المحتلة بالإضافة الى الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم جميع محاور المقاومة.





و وجه الأردنيون التحايا ورسائل الدعم إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة تقديرا لصمودهم في وجه العدوان مؤكدين ان نصرهم القريب هو نصرا لجميع العرب والمسلمين.