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اغتيال في وضح النهار.. استشهاد فلسطينيين في قلقيلية

الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطينيان في عملية اغتيال في وضح النهار في مدينة قلقيلية بعد تسلل وحدات خاصة الى وسط المدينة وقامت بملاحقة مركبة كان يستقلها الشهيدان وأطلقت الرصاص عليها بشكل كثيف أدى الى اصطدامها في أحد المحال التجارية ولم يكتفي جيش الاحتلال بقتلهم بل قام باحتجاز جثامينهم ومصادرة المركبة.

العالم - خاص بالعالم

الضغط على الزناد خيارٌ أول لحصاد أرواح الفلسطينيين، فاغتال الاحتلال الشابين ايهاب ابو حامد ومحمود زيد بعد ان تسللت وحدات خاصة الى وسط المدينة ولاحقت المركبة التي كان يستقلها الشهداء لتصطدم بأحد المحال التجارية وسط مدينة قلقيلية ولم يكتفي الاحتلال بقتلهم بل نكل بجثامينهم واحتجزهم بالإضافة الى اخفاء الجريمة بسحب المركبة.

كسياسية عقاب جماعي ولأجبار الفلسطينيين لمنع ابنائهم من الانضمام للكتائب المقاومة يستمر جيش الاحتلال باقتحام منازلهم والاعتداء عليهم واعتقال ذويهم حيث قام باعتقال والد الشاب ايهاب ابو حامد للضغط على نجله لتسلم نفسه وقام باطلاق سراحه فجر اليوم ليتلقى خبر استشهاده.

زادت عمليات الاغتيال للمقاومين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة فيحاول الاحتلال بكافة الوسائل السيطرة على الضفة الغربية بمزيد من القتل والخراب والتدمير.

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