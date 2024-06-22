مواقف مرشحي الرئاسة الايرانية حول المرأة والمجتمع

العالم - ايران تنتخب
ورصدت قناة العالم ابرز مواقف المرشحين خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة وهي كالتالي..
مسعود بزشكيان:
- الاهتمام بقضية المرة بدءاً من التعليم المدرسي.
- مواكبة العلوم تتطلب التواصل مع العالم.
- ضرورة إعادة بناء ثقافتنا وتوجيه المجتمع لمطالعة الكتب.
مصطفی بورمحمدي:
- الامام الخميني (قدس سره) أكد علی إعطاء المرأة الفرصة للعب دور أكبر في المجتمع.
- ضرور التفاعل الثقافي.
- الفضاء الافتراضي علم من الفرص والتهديدات.
سعيد جليلي:
- تحقيق النجاحات علی مر التاريخ يعود للحضور الفاعل للنسوة.
- أهمية توضيف طاقات الفضاء الافتراضي لتقدم البلاد.
- واجب الحكومة هو توفير الفرص وتقليص التهديدات.
علي رضا زاكاني:
- تأكيد الدين الإسلامي علی أن حضور النساء الفاعل فرصة للمجتمع.
- تحقيق الرفاهية والرقي بالمستوی المعيشي وتوفير فرص العمل.
- تحقيق الزيادة السكانية ودعم دور المرأة الاجتماعي.
أمير حسين قاضي زاده:
- ايران هي مهد الأسرة والمرأة عماد الأسرة
- الاقتصاد الرقمي غيرممكن من دون وجود شبكة الانترنت.
- ضرورة الاهتمام بكفاءات وخبراء الاقتصاد الرقمي.
محمد باقر قاليباف:
- التأكيد علی صنع القرارات المتعلقة بالمرأة بحضورها.
- المرأة الرائدة هي من تقود تقدم ورفعة ايران.
- ايلاء الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
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