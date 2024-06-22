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خاص بقناة العالم..

مواقف مرشحي الرئاسة الايرانية حول المرأة والمجتمع

السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

استعرض المرشحون الـ6 للانتخابات الرئاسية الايرانية، برامجهم علی الصعيدين الثقافي والاجتماعي من خلال ثالث مناظرة تلفزيونية.

العالم - ايران تنتخب

ورصدت قناة العالم ابرز مواقف المرشحين خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة وهي كالتالي..

مسعود بزشكيان:

  • الاهتمام بقضية المرة بدءاً من التعليم المدرسي.
  • مواكبة العلوم تتطلب التواصل مع العالم.
  • ضرورة إعادة بناء ثقافتنا وتوجيه المجتمع لمطالعة الكتب.

مصطفی بورمحمدي:

  • الامام الخميني (قدس سره) أكد علی إعطاء المرأة الفرصة للعب دور أكبر في المجتمع.
  • ضرور التفاعل الثقافي.
  • الفضاء الافتراضي علم من الفرص والتهديدات.

سعيد جليلي:

  • تحقيق النجاحات علی مر التاريخ يعود للحضور الفاعل للنسوة.
  • أهمية توضيف طاقات الفضاء الافتراضي لتقدم البلاد.
  • واجب الحكومة هو توفير الفرص وتقليص التهديدات.

علي رضا زاكاني:

  • تأكيد الدين الإسلامي علی أن حضور النساء الفاعل فرصة للمجتمع.
  • تحقيق الرفاهية والرقي بالمستوی المعيشي وتوفير فرص العمل.
  • تحقيق الزيادة السكانية ودعم دور المرأة الاجتماعي.

أمير حسين قاضي زاده:

  • ايران هي مهد الأسرة والمرأة عماد الأسرة
  • الاقتصاد الرقمي غيرممكن من دون وجود شبكة الانترنت.
  • ضرورة الاهتمام بكفاءات وخبراء الاقتصاد الرقمي.

محمد باقر قاليباف:

  • التأكيد علی صنع القرارات المتعلقة بالمرأة بحضورها.
  • المرأة الرائدة هي من تقود تقدم ورفعة ايران.
  • ايلاء الاهتمام بقطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

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