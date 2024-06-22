كيف تستطلع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية آراء المواطنين حول الانتخابات؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

و في حديث لقناة العالم الإخبارية قال شاكري نجاد: بدأنا بعد ثلاثة أيام من استشهاد الرئيس رئيسي، ووضعنا جدول أعمال لتهيئة الأمور للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه و: في الوقت الحالي نقوم باستطلاع الرأي بالشكلين الهاتفي وكذلك الميداني، وحتى الآن قمنا بتسعة استطلاعات رأي، وما زلنا نخوض غمار استطلاع الرأي بشكل مكثف.

ولفت إلى أن: الأهمية التي تحظى بها استطلاعات الرأي لدينا هي أنها تشمل عناصر مهمة في تقييم الآراء.. إننا نختار عينات كافية تستطيع أن تكون ممثلة للشعب الايراني، وكذلك نختار عينات عشوائية.

وبين أنه: في استطلاعات الرأي الهاتفية والتي هي مرسومة وموجودة في كل العالم نختار 1000 رقم هاتف بشكل عشوائي من مختلف القرى والمدن في كل المحافظات، وكذلك في الاستطلاعات الميدانية نستطلع آراء 5000 عينة.

واشار إلى أنه و: بعد كل مناظرة يخوضها المرشحون نستطلع آراء الناس، في المناظرة الأولى كان لدينا نسبة مشاركة 31% من المخاطبين، فإذا ما اعتبرنا أن عدد الإيرانيين الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات هو 61% في المئة فنحن سألنا 31% منهم.

وقال: سألناهم إلى أي حد استطاعت هذه المناظرة أن تساعدكم في الاستنتاج.. فقالوا كانت مفيدة ونافعة جدا واستطعنا من خلالها أن نتبين بعض الأمور.

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